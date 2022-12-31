Куклачев подсказал, как обезопасить от кошек новогоднюю елку

Легендарный дрессировщик посоветовал застелить пространство перед елкой чем-нибудь сильно шуршащим.

Многие владельцы кошек идут на разные ухищрения, чтобы защитить от любимцев главный новогодний атрибут и обезопасить их самих. Заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев дал совет, как отучить кошку играть с елкой.

«Хотя кошки давно рядом с человеком, они, по сути, остались лесными охотниками. Потому их инстинкт — забраться на что-нибудь высокое и оттуда смотреть на ситуацию. Разумеется, елка — инструмент, который помогает им забраться повыше и наблюдать», - пояснил дрессировщик.

По словам Куклачева, чтобы отучить кошку лезть на елку, надо застелить пространство возле дерева чем-нибудь сильно шуршащим.

«Это самый действенный способ, остальное кошку не остановит. Если ей захочется что-то сделать, она это сделает», — отметил артист.

К слову, сам дрессировщик кошек в этом году Новый год проведет в колонии. Он решил поехать туда, чтобы поддержать детей, которые попали за свои проступки за решетку.