Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своих зарубежных коллег с новогодними праздниками.

31 декабря пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко направил новогодние поздравления политическому руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также видным общественным, творческим и религиозным деятелям Содружества.

Помимо прочего глава белорусского государства поздравил с наступающим Новым годом лидеров других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций.

Отмечается, что в адрес белорусского лидера Лукашенко также поступают поздравления с новогодними праздниками от его зарубежных коллег и глав международных организаций, включая ОДКБ и СНГ.