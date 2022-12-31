Рэп-исполнитель Андрей Райкконен найден мёртвым в Санкт-Петербурге

Лидер реп-проекта «ЭПП» Андрей Райкконен найден мёртвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге.

В субботу, 31 декабря 2022 года, интернет-издание «78.ru», со ссылкой на знакомых лидера андеграундного реп-проекта «ЭПП» , сообщило о смерти Андрея Райкконена, который перестал выходит на связь 29 декабря.

Тело Райкконена было обнаружено в его собственной квартире в Санкт-Петербурге. Причина смерти реп-исполнителя не называется.

Отмечается, что незадолго до момента, когда Андрей Райкконен исчез, он успел сообщить подруге о плохом самочувствии.