Аналитики подсчитали, что в среднем россияне в 2022 году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей

Бюджет на праздники уже составили: 35 процентов опрошенных россиян, еще 44 процента респондентов заявили, что не планируют траты, 21 процент граждан затруднились ответить на вопрос.

По данным исследования, женщины чаще планируют бюджет на празднование Нового года, чем мужчины (38 процентов против 32), однако мужчинами закладывается больше денег на праздники (19,3 тысячи рублей против 17 тысяч).

Больше всего на новогодние праздники планируют тратить жители Москвы (в среднем 22,6 тысячи рублей). На втором месте — Санкт-Петербург (20,7 тысячи рублей), на третьем — Самара (20 тысяч рублей).

Опрос проходил с 17 по 24 ноября, в нем приняли участие пять тысяч респондентов старше 18 лет.