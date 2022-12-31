Российские туристы массово захотели встретить Новый год в дороге, о таком желании заявили более половины таких россиян

В частности, выяснилось, что 58 процентов респондентов хотели бы оказаться в новогоднюю ночь в самолете, а 42 процента — в поезде.

При этом большинство (63 процента опрошенных) мечтают в этот момент направляться в теплые страны.

Также стало известно, что, если бы новогоднюю ночь пришлось провести в дороге, 38 процентов россиян обязательно нарядились бы в тематические костюмы.

Больше всего голосов получили наряды Деда Мороза и Снегурочки — так оделись бы 27 процентов путешественников.

Другие 23 процента туристов решились бы на костюм мифических существ, например эльфа, гнома или феи.