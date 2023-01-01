Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в первый день года

Северная Корея в воскресенье запустила в Японское море баллистическую ракету малой дальности, сообщили южнокорейские военные.

Ранее, в субботу Северная Корея запустила три новые баллистические ракеты. А в первый день 2023 запуск был произведен из района Ёнсон, сообщает Yonhap со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.

Северная Корея проводит серию непрерывных запусков баллистических ракет на фоне инцидента с БПЛА, которые смогли обойти южнокорейскую систему ПВО и по ряду данных долетели до Сеула.

Южная Корея пообещала возмездие за дерзкие шаги северной соседки.

