Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в первый день года
2023-01-01 01:34
Северная Корея в воскресенье запустила в Японское море баллистическую ракету малой дальности, сообщили южнокорейские военные.
Ранее, в субботу Северная Корея запустила три новые баллистические ракеты. А в первый день 2023 запуск был произведен из района Ёнсон, сообщает Yonhap со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.
Северная Корея проводит серию непрерывных запусков баллистических ракет на фоне инцидента с БПЛА, которые смогли обойти южнокорейскую систему ПВО и по ряду данных долетели до Сеула.
Южная Корея пообещала возмездие за дерзкие шаги северной соседки.
Опубликовано: Тарас Медведев