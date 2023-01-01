Борис Беккере после отсидки вышел в эфир с поздравлением с пляжа в Сан-Томе и Принсипи

Звезда тенниса Борис Беккер поздравил своих близких и подписчиков с пляжа в Сан-Томе и Принсипи, спустя несколько недель после окончания пребывания в тюрьме.

«Это последний день года, и я хотел сказать несколько слов моим близким и людям, которые уважают меня и поддерживают меня в год, который был самым тяжелым годом в моей жизни», — сообщил 55-летний ветеран тенниса в видео в Instagram.

«Теперь все закончилось, и я думаю, что стал сильнее. Я думаю, что мое психическое здоровье лучше, чем раньше, но я бы никогда не справился с этим без помощи и поддержки стольких людей», - отметил он.

На видео Беккер был без рубашки на пляже с пальмами, а на заднем плане плескались волны. Схемка велась в Сан-Томе и Принсипи. Семья партнерши Беккера Лилиан де Карвалью Монтейро родом из этой африканской страны.

В конце апреля суд в Лондоне приговорил Беккера к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что он не задекларировал должным образом часть своего имущества в ходе процедуры банкротства.

Он был освобожден в середине декабря после того, как находился 231 день за решеткой и сразу же вылетел в Германию. Беккер пока не определился чем будет заниматься в ближайшем будущем.