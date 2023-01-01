ВС России прорвали оборону и вошли в Бахмут при поддержке Т-90 М «Прорыв»
2023-01-01 02:10
В результате наступления в районе Бахмута союзные силы смогли прорвать оборону противника и вошли в город.
ТГ «Военное дело» сообщило поздно вечером 31 декабря о прорыве обороны ВСУ в южной части Бахмута (Артемовска).
На прорыв были направлены силы подразделений ЧВК «Вагнер» и ВДВ ВС России.
В прорыве обороны противника активно участвовали новые танки Т-90 М «Прорыв» из арсенала группы «Вагнер».
Также с передовой сообщают о том, что российские военные вошли в Клещеевку, южнее Артемовска, где находится важный укрепрайон ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев