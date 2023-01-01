В канун Нового года произошел обмен пленными «82 на 82»

В Минобороны РФ подтвердил факт обмена военнопленными по формуле «82 на 82», который произошел в канун Нового года 31 декабря.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявило ведомство на своем ресурсе.

Российских военных, вернувшихся из плена доставили авиацией ВКС в Москву, где им предстоит пройти реабилитацию.

Кроме угнетенного физического состояния врачам понадобится поработать с восстановлением психики бывших военнопленных.

