Германия принимает на себя руководство силами вмешательства НАТО VJTF

В начале 2023 года Германия приняла на себя руководство Силами быстрого реагирования НАТО (VJTF).

Бундесвер предоставит дополнительно около 8000 солдат, что увеличит СБР VJTF до 11 500 солдат.

Силы быстрого реагирования должны быть готовы к развертыванию через 48-72 часа, чтобы их можно было переместить туда, где они нужны альянсу.

«…не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Североатлантического союза», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Всего в этом году в многонациональных силах принимают участие девять стран НАТО, в том числе Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Словения.

Танковая бригада Бундесвера Panzergrenadierbrigade 37 является головной частью многонациональных сухопутных сил VJTF. Из примерно 5000 солдат бригады около 4000 служат в НАТО.