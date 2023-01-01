Северная Корея заявила об увеличении своего ядерного потенциала
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о резком увеличении ядерного арсенала своей страны.
«В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала явным врагом, важно и необходимо массовое производство тактического ядерного оружия», — сообщил Ким на пленарном заседании ЦК правящей Рабочей партии в Пхеньяне в воскресенье.
«Необходимо экспоненциально увеличить количество ядерных боеголовок», — добавил он.
Он также призвал к разработке новых баллистических межконтинентальных баллистических ракет и скорейшей отправке в космос спутника-шпиона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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