Северная Корея заявила об увеличении своего ядерного потенциала

APS
2023-01-01 07:52

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о резком увеличении ядерного арсенала своей страны.

«В ситуации, когда Южная Корея, несомненно, стала явным врагом, важно и необходимо массовое производство тактического ядерного оружия», — сообщил Ким на пленарном заседании ЦК правящей Рабочей партии в Пхеньяне в воскресенье. 

«Необходимо экспоненциально увеличить количество ядерных боеголовок», — добавил он. 

Он также призвал к разработке новых баллистических межконтинентальных баллистических ракет и скорейшей отправке в космос спутника-шпиона.

Опубликовано: Тарас Медведев







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