Северная Корея заявила об увеличении своего ядерного потенциала

Как уберечь дыхательные пути от губительного морозного воздуха

Есть люди, которые особенно тяжело переносят холодный зимний воздух. Достаточно кратковременного пребывания на морозе - и простуда уже тут как тут. Что можно с этим сделать, рассказаа терапевт Александр Карабиненко.

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