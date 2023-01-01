Китай призвал США к эффективному диалогу

Китай и США должны вести диалог, а не конфронтацию, и избегать ошибок, допущенных во время холодной войны, заявил в воскресенье высокопоставленный китайский дипломат Ван И.

«В течение прошлого года мы неустанно изучали, как две основные страны — Китай и США — должны ладить друг с другом», — заявил он.

Ранее в эссе, опубликованном в официальном партийном журнале «В поисках истины», Ван призвал крупные страны «подавать пример» перед лицом многочисленных проблем, ссылаясь на укрепление сотрудничества Китая с Россией в 2022 году.

Ван И был заменен на посту министра иностранных дел Китая в пятницу Цинь Ганем, бывшим послом КНР в Соединенных Штатах.



