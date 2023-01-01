В Берлине в новогоднюю ночь полицейских и пожарных обстреляли фейерверками

В Берлине во время встречи нового 2023 года конце года произошло несколько инцидентов с новогодними фейерверками.

Как написала полиция Берлина в Twitter в ночь на воскресенье, полицейские и пожарные подверглись «массовому обстрелу петардами» при тушении горящего автомобиля.

«Сейчас мы обеспечиваем тушение пожара дополнительными силами», — говорится в сообщении. В районе Темпельхоф в автомашину бросили пиротехнику, рассказал источник.

По данным полиции, от 60 до 80 человек пытались поджечь автомобили фейерверком в районе Лихтенраде.

В Берлине хулиганы разбили витрину одного из магазинов и вот, что случилось, когда на вызов приехал полицейский патруль.

«Наши коллеги приехали быстро, а потом буквально попали под обстрел», — написали в твиттере полицейские, при этом уточнили, что офицер получил травмы.

В Митте петардой была ранена в шею женщина. Полиция также сообщила об операциях в связи с фейерверками из других частей города: «Идиоты стреляют из пиротехники в прохожих в #Моабите».