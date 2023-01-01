Новогоднее застолье удалось на славу: тяжесть в животе и округлившиеся бока вызывают чувство досады

Теперь нужно срочно приводить себя в форму и восстанавливать здоровье. С чего начать, рассказала эндокринолог Татьяна Мусик.

Приходить в себя после новогоднего стола тяжело, особенно, когда еще не все вкусное съедено.

Живот раздут, талия исчезла, но рука так и тянется к холодильнику за вчерашним салатиком и курочкой. И настроение сразу портится: и хочется, и нельзя.

Эндокринолог Татьяна Мусик советует не затягивать празднование Нового года надолго, достаточно побаловать себя один-два дня - и хватит.

Потом надо включать самосознание и брать себя в руки.

Татьяна Мусик:

"Делать послабления нужно. Наступление праздников для человека, у которого есть планы по похудению и навязчивые мысли по снижению веса – это всегда стресс: режим идет вразнос, пищевой беспредел, отсутствие тренировок, сбитый режим сна... А следом чувство вины и экстренная борьба с жиром, ограничения, голодовки усиленные тренировки. Не надо так"

Не нужно себя третировать, пару дней отклонения от нормы не сильно скажутся на фигуре.

Европейские исследования показали: лишний прирост 1500 калорий в сутки к привычному рациону (даже если переедание длится три дня и преобладает нездоровая пища) добавляет лишь 0,7 кг к весу.

Прибавленные килограммы состоят из шлаков и застоявшейся жидкости.

За пять дней при условии возвращения к нормальному питанию этот лишний вес уйдет.

Так что 2-3 дня переедания - это еще не катастрофа, и можно их себе позволить раз в году. Никакого чувства вины быть не должно.

Для быстрого восстановления надо пить много жидкости, подойдут зеленый чай без сахара или любой травяной, чистая вода, очень хорош имбирный настой с корицей.

Кофе лучше пока исключить.

Кушать надо медленно, хорошо пережевывая, небольшими порциями, наслаждаясь здоровой полезной едой.

Как вывести шлаки после сладкой, жирной, острой пищи и алкоголя? Сходить в баню, принять теплую расслабляющую ванну, прогуляться на свежем воздухе.

Быстрая ходьба по зимнему лесу или парку после новогодних посиделок - самое то! Можно сходить на тренировку по фитнесу, в тренажерку или выбрать любой другой приемлемый вид нагрузки.

"Но не бежать в зал на следующий день "в наказание" за бурное застолье. И еще: праздник закончился, а жизнь продолжается, и впереди еще куча замечательных дней, когда нам захочется парить и блистать! А поэтому настраиваемся на позитив и прочь послепраздничную хандру (ни в коем случае себя не убиваем мыслями "зачем я ела тот кусочек торта, он точно был лишним").

Главное – сделать правильное питание образом своей жизни! А отступления от правил будут всегда, потому что мы живые люди"

В каждом правиле всегда есть исключения, и побаловать раз в году себя может каждый: здоровье и фигура от этого не пострадают.