Иван Ургант в шоке: новогодний фильм с его участием сняли с эфира

Телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» был убран из программы показа в онлайн-кинотеатре KION.

Новогодний мюзикл был поставлен по мотивам сказки Аркадия Хайта и Александра Левенбука, которая была написана полвека назад. В съемках участвовали Александр Петров, Екатерина Варнава, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Евгений Цыганов и другие известные актеры.

44-летнему Ивану Урганту досталась роль Карлсона.

Как сообщалось, премьера должна была состояться 31 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Возвращение Урганта на экраны вызвало ажиотаж. Но неожиданно мюзикл был снят с показа.

«Ночью у проекта изменилась «афиша», в ней роль Карлсона играет Иван Ургант. Даже трейлер появился в стиле «Вечернего Урганта»», — написала телекритик Арина Бородина в соцсетях.

Информацию о запрете телефильма подтвердил Иван Ургант. «Сказку на самом деле сняли с эфира. Появится она в доступе, или нет, я не знаю. Почему проект убран, ума не приложу. Оцениваю такие действия на 4 с минусом», — сказал шоумен в комментарии РБК.

«Но это не отменяет главного: я вас люблю. Не всех, конечно. Хотя нет, всех. С Новым годом», — написал актер.