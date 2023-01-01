Компания Inner Cosmos внедрила человеку чип, который будет стимулировать отдельные мозговые доли

Ученые доказали эффективность лечения депрессии магнитной и электрической стимуляцией мозга. Вживление чипа позволит осуществить это на практике.

Установка мини устройства - это малоинвазивная процедура.

Добровольцу внедрили чип для тестирования новой технологии лечения, за ним будут наблюдать весь год и фиксировать полученные результаты.

Электростимуляция мозговых зон будет проводиться ежедневно в течение 15 минут

Депрессия - опасное нарушение психики, которое вызывает постоянное подавленное настроение. Человек при этом не получает радости от жизни, и теряет к ней интерес.

Медикаментозная терапия лечения этого заболевания показывает очень низкую эффективность.