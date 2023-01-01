РИА Новости рассказало, где еще в 2023-м вспыхнут конфликты

Своими соображениями с аудиторией агентства поделился обозреватель Владимир Корнилов.

Корнилов не видит предпосылок для возникновения в 2023 году глобального конфликта, к примеру, между РФ и НАТО.

«Можно смело предсказывать, что мировой ядерной катастрофы в 2023-м не произойдет. Потому, что в случае провала этого предсказания проверить его все равно ни у кого не получится», — заметил Корнилов.

Он также предсказал возможную развязку тайваньского вопроса в 2023 году. Китай вполне может решить вопрос силовым методом и к этому давно готов.

Еще одна горячая точка может появиться из-за негативного развития турецко-греческих отношений.

И в целом, Турция, несмотря на переговоры с Сирией может осуществить свой план по «зачистке» севера соседней страны от курдов.