Япония неожиданно стала спонсором СВО в глазах западной коалиции
2023-01-01 11:41
Аналитик JB Press не сомневается, что Япония в угоду своим экономическим интересам негласно спонсирует спецоперацию России на Донбассе.
Журналист обратил внимание на то, что товарооборот Японии с Россией приблизился к уровню 2021 года и составляет 1,8 трлн йен.
Вывод, который делает аналитик, заключается в том, что правительство Японии умело обходит санкции.
Ранее сообщалось, что страховые компании решили проблему перестраховки российских танкеров, которые поставляют нефтепродукты в Японию.
Опубликовано: Тарас Медведев