Япония неожиданно стала спонсором СВО в глазах западной коалиции

Аналитик JB Press не сомневается, что Япония в угоду своим экономическим интересам негласно спонсирует спецоперацию России на Донбассе.

Журналист обратил внимание на то, что товарооборот Японии с Россией приблизился к уровню 2021 года и составляет 1,8 трлн йен.

Вывод, который делает аналитик, заключается в том, что правительство Японии умело обходит санкции.

Ранее сообщалось, что страховые компании решили проблему перестраховки российских танкеров, которые поставляют нефтепродукты в Японию.

