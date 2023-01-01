Новогоднее шоу в Абу-Даби попало в Книгу рекордов Гиннесса
2023-01-01 11:54
Масштабный фейерверк здесь длился 40 минут и побил три предыдущих мировых рекорда по объему, времени и форме.
В Книге рекордов Гиннесса задокументировано празднование Нового года на Фестивале шейха Зайда с самым большим фейерверком и самым большим шоу дронов, которое длится около 60 минут.
В рамках фестиваля были представлены исключительные представления, и главное из них - крупнейший фейерверк.
Он длился более 40 минут подряд и побил 3 рекорда в «Книге рекордов Гиннеса» по количеству, времени и форме.
Фестиваль также представил крупнейшее шоу «Дронов», в котором использовано более 3 тысяч дронов, с помощью которых гостей поздравили с Новым годом.
Оно также побило рекорд Книги рекордов Гиннесса.
Опубликовано: Светлана Гаврусева