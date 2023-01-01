Египетская актриса Рания Юссеф впервые рассказала о своем разводе с Мухаммедом Мухтаром

Она призналась, что дочь заметила отсутствие радости на ее лице, и решила поменять свой паспорт.

Артистка Рания Юссеф на программе «Калам ан-Нас», которая выходит на одном из египетских каналов, рассказала об откровенном. В частности, звезда кино раскрыла причину своего развода с первым мужем - артистом и продюсером Мохамедом Мухтаром.

Рания объяснила, что ее "дочь состоит в первом браке с отцом дочерей. Она превзошла меня". По словам актрисы, дочь посетовала, что давно не видела, как мама смеялась.

«И тогда я сказала: нет, меня не устраивает этот паспорт, и я не буду продолжать этот брак», - отметила Рания.

И продолжила: "Нет женщины и мужчины, которые не расстроятся после развода, который последовал после десяти лет брака. Развод никогда не бывает легким для женщины и мужчины".

Ранию Юсеф несколько лет назад хотели судить за «подстрекательство к разврату». Дело в том, что на церемонии закрытия Каирского кинофестиваля в 2018 году она была одета в платье, демонстрирующее ноги.

Дело вызвало международный резонанс, актриса принесла публичные извинения в своем аккаунте. После этого иски были отменены.