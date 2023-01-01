Баба Ванга предсказала, что в 2023-м Земля изменит орбиту, а сверхдержава применит биологическую атаку

Предсказания прорицательницы анализируются каждый год, ее феномен продолжают изучать ученые разных стран.

В начале каждого года возрастает интерес к предсказаниям. Баба Ванга тоже не исключение. Хотя ее давно уже нет с нами, сказанное слепой гадалкой постоянно пересматривается.

Ванга прославилась тем, что она предсказала распад Советского Союза, выход Великобритании из Европейского Союза, события сентября 2001 года, появление коронавируса. Эти предсказания широко известны.

Бабушка Ванга, чье настоящее имя Вангела Бандина Геострова, выросла в болгарском городке Астромайка в семье, пережившей тяжелые обстоятельства, так как ее отец был арестован, а имущество конфисковано по политическим мотивам.

Затем умерла ее мать, и она сбежала, чтобы ослепнуть при полумифических обстоятельствах. Ураган унес ее и отбросил в далекое место, в результате она потеряла зрение. А взамен получила всенародную славу.

Ванга начала свою карьеру гадалки с лечения травами. А потом начала предсказывать. К Ванге обращались руководители и чиновники, даже сам болгарский князь Юрис III посетил ее 8 апреля 1942 ггода.

Ее также посетил бывший секретарь коммунистической партии СССР Леонид Брежнев. Но при этом она отказалась встречаться с певицей Сильваной Арменози. Она попросила гостью вернуться через три месяца, подчеркнув, что та не сможет этого сделать. Арменози вскоре погибла в автокатастрофе.

Американский журнал «Newsweek» назвал ее «Нострадамусом Балкан». Как отмечено в издании, Ванга еще в 1980 г. предсказала затопление АПЛ «Курск», Чернобыльскую катастрофу, теракты 11 сентября 2001 года в США и многое другое.

В записях Ванги есть предсказания засухи в большинстве стран мира, и возникновения наводнений в Азии и Австралии в 2022 году. Она также считала, что в 2023-м орбита Земли изменится, а на несколько стран произойдёт биологическая атака со стороны сверхдержавы.

Кроме того, случится солнечная буря, ядерные взрывы и человеческие рождения в научных лабораториях.