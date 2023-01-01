Армия России в 2023 году увеличится на 137 000 и превысит два миллиона человек по численности
2023-01-01 13:57
Указ президента России об увеличении численности регулярной армии до 1,15 млн контрактников и срочников, официально вступил в силу в воскресенье.
Согласно документа, численность армии должна насчитывать более двух миллионов человек.
Почти половина военнослужащих - это гражданский персонал, в том числе административные работники.
В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ВС России создаются новые подразделения в связи с расширением группировки НАТО в Восточной Европе.
Опубликовано: Тарас Медведев