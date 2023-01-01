Во Франции на Новый год проведено 490 арестов, но сожженных машин сало меньше

APS
2023-01-01 14:38

В канун Нового года за общественным порядком во Франции пристально наблюдали 90 000 полицейских и жандармов.

Глава МВД республики Жеральд Дарманин объявил в воскресенье, что 490 человек были арестованы по всей Франции, за нападения на силы «порядка». 

Для сравнения в 2021 году в новогоднюю ночь был задержан 441 человек.

Не обошлось и без столкновений с полицией. В Нанте злоумышленники забросали наряды сил правопорядка коктейлями Молотова и расстреляли их фейерверками.

Опубликовано: Тарас Медведев







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