Во Франции на Новый год проведено 490 арестов, но сожженных машин сало меньше

В канун Нового года за общественным порядком во Франции пристально наблюдали 90 000 полицейских и жандармов.

Глава МВД республики Жеральд Дарманин объявил в воскресенье, что 490 человек были арестованы по всей Франции, за нападения на силы «порядка».

Для сравнения в 2021 году в новогоднюю ночь был задержан 441 человек.

Не обошлось и без столкновений с полицией. В Нанте злоумышленники забросали наряды сил правопорядка коктейлями Молотова и расстреляли их фейерверками.