Японец заплатил 15 000 долларов, чтобы исполнить мечту и превратиться в собаку

Мужчина разместил видео на своем канале, пытаясь вести себя как собака, переворачиваясь, играя и отдыхая в гамаке.

Японец по имени Токо потратил более 15 000 долларов, чтобы осуществить мечту своей жизни, превратившись в собаку. На осуществление мечты ушло 40 дней, пока компания "Zeppet" не изготовила ему костюм собаки на заказ.

После завершения своего дизайна Токо провел несколько экспериментов, чтобы убедиться, что он подходит для движения и совместим с его телом.

Мужчина разместил видео на своем канале YouTube, пытаясь вести себя как собака, переворачиваясь, играя и отдыхая в гамаке. Он ест фальшивую собачью еду и виляет хвостом.

Токо сказал, что он редко говорит с друзьями, которые считают его странным.

Но при этом признался, что его превращение в животное было мечтой его детства, отметив, что ему нравится делать то, что делают собаки.