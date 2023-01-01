Канал BBC News прекращает ежедневный обзор газет в целях экономии средств

В сентябре 2022 года BBC объявила о сокращении 382 рабочих мест во Всемирной службе. BBC необходимо сэкономить еще 285 миллионов фунтов стерлингов.

Регулярный сегмент, в котором гости ежедневно просматривают первые страницы вместе с журналистами BBC, был отменен в связи с планами вещательной компании сосредоточиться на цифровом контенте.

Вместо этого теле- и радиопрограммы BBC и веб-сайты, такие как BBC Breakfast, Radio 4’s The Today Programme, Politics Live, Sunday With Laura Kuenssberg и BBC News Online, будут публиковать бумажные обзоры и истории, сообщают британские СМИ.

В заявлении BBC говорится: «Мы считаем важным освещать газеты, а также будем продолжать приглашать редакторов и журналистов со всей отрасли для обсуждения новостей и важных вопросов дня на каналах BBC».

Корпорация ранее объявила, что BBC World News и BBC News Channel объединятся, чтобы создать единый круглосуточный новостной телеканал, обслуживающий как британскую, так и международную аудиторию.

Би-би-си также планирует, чтобы местные радиостанции делились большим количеством контента и транслировали меньше программ, уникальных для их регионов.

Предложения, подтвержденные вещательной компанией, включают потерю 48 рабочих мест среди местного персонала в Англии, что составляет общее сокращение на 2%.

В сентябре BBC объявила о сокращении 382 рабочих мест во Всемирной службе. BBC необходимо сэкономить еще 285 миллионов фунтов стерлингов в связи с объявлением в январе о том, что лицензионные сборы будут заморожены на следующие два года.

Корпорация сэкономила более 1 миллиарда фунтов стерлингов за пять лет до 2021/22 года. Последний выпуск The Papers на канале BBC News выйдет в эфир 2 января 2023 года.