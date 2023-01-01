Популярная игрушка Хагги-Вагги запрещена к продаже: внутри обнаружены вредные вещества

Полюбившийся многим детям забавный зубастый герой страшилок пользуется большим спросом. Однако недавно в составе игрушки выявили повышенное содержание токсичных соединений.

На это указали представители организации "Роскачество". По причине обнаруженных внутри игрушки вредных для здоровья детей химических веществ она теперь официально запрещена к продаже на территории России.

Как сообщают российские СМИ, ведомству даны указания пресечь распространение некачественных изделий, поступающих от недобросовестных производителей.

У этих поставщиков нет специальный сертификатов на игрушки Huggy Waggi, подтверждающих их безопасность для детей.

Как сообщили в пресс-службе "Роскачества", многие крупные торговые российские компании уже отказались от продажи этих кукол-монстриков.

Там же подтвердили информацию о том, что в 89% взятых для анализа игрушек обнаружилось большое содержание фенола.

В одной из таких мягких кукол, приобретенной на рынке, допустимая норма была превышена более чем в 4 раза.

Такое большое количество вредного элемента может вызывать у детей излишнюю сонливость, заторможенность, головные боли, приступы тошноты.

Представители ведомства заявляют, что большая половина игрушек на российском рынке продается сегодня без наличия сертификатов качества.

К крупным супермаркетам присоединились розничные продавцы, установив запрет на продажу товаров низкого качества.

Магазин "Детский мир" затребовал у производителей "Хагги-Вагги" проведения новых тестов своей продукции с последующим предоставлением результатов обследования.

Только после предоставления соответствующих документов игрушка снова будет допущена к продаже.

Хагги-Вагги - зубастые монстрики из компьютерной игры-ужастика, которая обрела популярность благодаря TikTok.

После такого успеха игрушки в виде этих персонажей стали массово выпускаться в разных странах.