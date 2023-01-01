МО РФ: войска России сорвали план Киева по совершению терактов

В Министерстве обороны России сообщили о пресечении серии террористических актов со стороны украинских войск.

Пресс-служба Министерства обороны РФ уведомляет, что 31 декабря российские войска совершили массированную ракетную атаку на объекты энергетики и военного управления Украины, поразив все назначенные цели при помощи высокоточного оружия большой дальности.

По данным Минобороны, в ходе массированного ракетного пуска армия России сорвала серию терактов со стороны киевского режима, которые планировалось осуществить на местах дислокации российских военных. В частности, было нанесено огневое поражение местам, откуда ВСУ планировали запускать ударные беспилотники.