Снежный шторм в США: послание помогло спасти спрятавшихся в школе людей

Мужчина, вытащивший несколько человек из машин и укрывший их в соседней школе во время смертельной метели в Нью-Йорке, назван «героем».

Как сообщили полицейские, Джей Уити из пригорода Буффало, Тонаванда, разбил окно школы, чтобы впустить внутрь еще 10 человек и двух собак.

Север и запад штата Нью-Йорк три дня были в опасной зоне из-за снежного коллапса. В то время, как аварийные службы были на пределе своих возможностей, а энергетики пытались восстановить электричество, с камер наблюдения появились изображения человека, разбивающего окно в школе и помогающего людям внутри.

Это был мистер Уити, который оставил рукописную записку. Он извинился за повреждение окна и объяснил, что из-за метели снаружи несколько человек оказались запертыми в своих автомобилях.

«Застрял в 8 вечера и спал в своем грузовике с двумя незнакомцами, просто пытаясь не умереть», — говорится в записке.

«Семь пожилых людей также застряли, и у них закончилось топливо. Мне пришлось это сделать [разбить окно], чтобы спасти всех и дать им кров, еду и ванную. Счастливого Рождества, Джей».

Полиция заявила, что если бы не записка, оставленная в школе, они, возможно, не знали бы, что кто-то был внутри, поскольку офицеры сначала думали, что окно разбито ветром.