Лукашенко объявил 2023 год в Беларуси Годом мира и созидания

1 января Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому нынешний год станет Годом мира и созидания в Беларуси.

Во время новогоднего обращения к белорусскому народу Александр Лукашенко сообщил, что подписал президентский указ об объявлении 2023 года Годом мира и созидания, поскольку начавшиеся в Украине боевые действия показали шаткость региональной стабильности.

По мнению Лукашенко, в настоящий момент желание устойчивого мира является главной мечтой белорусов, которые хотят иметь возможность жить спокойной и размеренной трудовой жизнью на территории собственной страны. Примечательно, что предыдущий год в Беларуси был годом исторической памяти