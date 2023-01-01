Сезон Хаджа-2023 в Мекку: управление хаджа и умры выпускает книгу условий
2023-01-01 17:23
Зарегистрироваться и отозвать книгу условий для этого процесса можно через алжирский портал хаджа.
Национальное управление по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало туристические агентства, желающие участвовать в организации сезона хаджа в наступившем году, отозвать специальную книгу условий.
Зарегистрироваться и отозвать книгу условий для этого процесса можно через алжирский портал хаджа.
В заявлении добавлено, что изъятие книги началось 31 декабря 2022 года. Для этого нужно уплатить 5000,00 DZD на счет Национального управления хаджа и умры.
Файл хранится вручную в закрытом конверте - в интересах Национального управления хаджа и умра.
Последний день приема файлов кандидатур – 10 января 2023 года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева