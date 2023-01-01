Сезон Хаджа-2023 в Мекку: управление хаджа и умры выпускает книгу условий

Зарегистрироваться и отозвать книгу условий для этого процесса можно через алжирский портал хаджа.

Национальное управление по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало туристические агентства, желающие участвовать в организации сезона хаджа в наступившем году, отозвать специальную книгу условий.

Зарегистрироваться и отозвать книгу условий для этого процесса можно через алжирский портал хаджа.

В заявлении добавлено, что изъятие книги началось 31 декабря 2022 года. Для этого нужно уплатить 5000,00 DZD на счет Национального управления хаджа и умры.

Файл хранится вручную в закрытом конверте - в интересах Национального управления хаджа и умра.

Последний день приема файлов кандидатур – 10 января 2023 года.