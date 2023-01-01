В Бангладеш запустили первую ветку метрополитена

Самый загруженный и густонаселенный город мира смог решить транспортную проблему при участии ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты -- Бангладеш запустили первое метро в столице Дакке. Чиновники и пассажиры надеются, что сервис поможет облегчить движение в одном из самых загруженных и густонаселенных городов мира.

Газета Dhaka Tribune сообщила, что проект «Линия 6», финансируемый в основном японцами, был торжественно открыт премьер-министром Шейх Хасиной, которая назвала новую железную дорогу «достижением».

Хасина подтвердила, что есть кабинки, зарезервированные только для женщин, и сказала, что метро будет способствовать уменьшению пробок в городе.

Согласно заявлению государственной Dhaka Mass Transit Limited, линия протяженностью более 20 километров будет обслуживать 16 станций и соединять северный район Дакки с государственными учреждениями и больницами. В заявлении добавлено, что линия в конечном итоге расширится.

Дакка — крупнейший город в Бангладеш, насчитывающий 20 миллионов человек, его улицы забиты машинами. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Бангладеш в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 3000 человек.

В 2018 году в результате ужасного инцидента два студента были убиты мчащимся автобусом, что привлекло на улицы толпы разгневанных молодых протестующих.

Эксперты указывают на то, что инфраструктура Дакки не справляется с численностью населения, а проблема усугубляется чрезмерной зависимостью страны от автомобилей, а также отсутствием организованного общественного транспорта.