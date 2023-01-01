87 стран проголосовали за резолюцию ООН против Палестины
2023-01-01 18:45
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и запросила мнение Международного суда организации об израильской оккупации Палестины.
За резолюцию проголосовали 87 стран-членов ООЕ, включая Алжир и все страны Лиги арабских государств.
Против были 26 стран, в том числе Соемденные Штаты, Германия, Италия, Великобритания.
МИД Палестины приветствовал решение Генеральной Ассамблеи и выразил благодарность всех стран, которые его поддержали.
Опубликовано: Светлана Репина