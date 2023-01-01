87 стран проголосовали за резолюцию ООН против Палестины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и запросила мнение Международного суда организации об израильской оккупации Палестины.

За резолюцию проголосовали 87 стран-членов ООЕ, включая Алжир и все страны Лиги арабских государств.

Против были 26 стран, в том числе Соемденные Штаты, Германия, Италия, Великобритания.

МИД Палестины приветствовал решение Генеральной Ассамблеи и выразил благодарность всех стран, которые его поддержали.