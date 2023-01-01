Парадокс архипелага Самоа: когда встречают Новый год на линии перемены дат

Самоа и Американский Самоа - два соседних государства. Жители одного встречают Новый год первыми на Земле, граждане второго - самыми последними.

Самыми первыми на Земле Новый год встретили в Самоа - 31 декабря в 13:00 по московскому времени.

В последнюю очередь праздник пришел к жителям Американского Самоа, 1 января в 14:00 по московскому времени. Раньше государства назывались Восточное Самоа и Западное Самоа.

Теперь это просто Самоа и Американский Самоа. Из одной страны в другую можно перелететь на самолете всего за 20 минут.

И тем не менее разница во времени между ними составляет более суток (26 часов). Эту территорию между двумя государствами называют линией перемены дат.

Оказавшись в Самоа туристы получают прекрасную возможность самыми первыми встретить новый день на Земле.

Более того, сев на самолет в Самоа, можно прилететь в Американский Самоа и оказаться уже в других сутках. Ощущения непередаваемые.

Это очень интересное место на Земле, позволяющее человеку буквально путешествовать во времени.

Можно дважды встретить Новый год или отметить свой день рождения, всего лишь совершив 20-минутный перелет.