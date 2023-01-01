Эковандалы из «Последнего поколения» получали зарплату за участие в акциях
2023-01-01 19:32
Штаб-квартира немецких экоактивистов расположена на киностудии в Берлине-Темпельхоф, здесь в частности расположена организация Fridays For Future.
Эта организация сыграла значительную роль в движении радикальных экоактивистов «Последнее поколение» (The Last Generation).
Молодые люди отметились во всем мире десятками акций вокруг на знаменитых произведений искусства.
В Германии они не только атаковали художественные галереи, но и принимали участие в срыве работы нефтепровода, а также блокировали аэропорт.
И все это делалось, как оказалось не на волонтерском популизме, а за реальные зарплаты.
Fridays For Future уже несколько месяцев оформляет для активистов трудовые договоры, что позволяет им зарабатывать на жизнь акциями протеста.
Опубликовано: Тарас Медведев