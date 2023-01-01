Эковандалы из «Последнего поколения» получали зарплату за участие в акциях

Штаб-квартира немецких экоактивистов расположена на киностудии в Берлине-Темпельхоф, здесь в частности расположена организация Fridays For Future.

Эта организация сыграла значительную роль в движении радикальных экоактивистов «Последнее поколение» (The Last Generation).

Молодые люди отметились во всем мире десятками акций вокруг на знаменитых произведений искусства.

В Германии они не только атаковали художественные галереи, но и принимали участие в срыве работы нефтепровода, а также блокировали аэропорт.

И все это делалось, как оказалось не на волонтерском популизме, а за реальные зарплаты.

Fridays For Future уже несколько месяцев оформляет для активистов трудовые договоры, что позволяет им зарабатывать на жизнь акциями протеста.