Штат Нью-Йорк одобрил компостирование человеческих тел

Нью-Йорк стал последним штатом США, в котором разрешено так называемое компостирование человека.

Теперь человек может превратить свое тело в землю после смерти, что считается экологически чистой альтернативой захоронению или кремации.

Эта практика, также известная как «естественное органическое восстановление», заключается в том, что тело разлагается в течение нескольких недель после того, как его поместили в контейнер.

В 2019 году Вашингтон стал первым штатом США, легализовавшим эту процедуру. Колорадо, Орегон, Вермонт и Калифорния последовали его примеру.

Таким образом, Нью-Йорк является шестой американской юрисдикцией, которая разрешила компостирование людей после субботнего одобрения Кэти Хоукул, губернатора штата от Демократической партии.