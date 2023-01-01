В британском городе Скарборо из-за моржа отменили фейерверк

Морской гость остановился здесь, чтобы передохнуть перед путешествием на Север. И служба спасения морских млекопитающих попросила не тревожить животное.

Власти британского города Скарборо наложили табу на новогодний фейерверк.

Причиной такого решения послужил "визит" моржа, который был замечен недалеко от местного порта моржа, сообщает Супер.ру.

Морской гость остановился, чтобы передохнуть перед дальнейшим путешествием на Север. И служба спасения морских млекопитающих Британии попросила не тревожить животное шумными хлопками. Ведь ему нужно набраться сил, чтобы дальше продолжить путь.

«Мы расстроены, что вынуждены отменить фейерверк, однако благополучие моржа важнее», — отметил глава городского совета Скарбоно Стив Сиддонс.

Предположительно, этот же самый морж останавливался на отдых в графстве Хэмпшир в декабре, причаливал к берегам в Нидерландах и во Франции. Там его назвали Тором и пожелали доброго пути.