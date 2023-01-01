Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сделала заявление на украинском языке

Сбежавшая из-под стражи журналистка впервые за довольно долгое время дала о себе знать из-за границы.

Экс-редактор Первого канала вышла на связь из-за границы - впервые за долгое время, сообщает Экспресс газета. По всей видимости, журналистка уже сожалеет о необдуманном поступке.

Многие уже начали забывать нашумевшую в минувшем году историю телеведущей Марины Овсянниковой, которая стала известной после провокации на Первом канале.

Экс-редактор после инцидента уехала за границу, однако затем вернулась и продолжила устраивать скандалы. В конце концов обвиняемая в своем высказывании дискредитировала российскую армию.

Журналистку определили под домашний арест, но она сбежала из-под стражи в неизвестном направлении. Сегодня Овсянникова впервые за последнее время вышла на связь.

«С Новым годом! Спасибо всем, кто спас мне жизнь и моему ребенку. Бесконечно вам благодарна. Я улыбаюсь, думая о вас. Вы моя уверенность, что зло не может победить, и что сила на стороне света», — написала журналистка. А в конце Овсянникова обратилась на украинском языке, чем очень удивила пользователей Интернета.

У Марины Овсянниковой двое детей. Женщине удалось вывести свою дочь за границу, а сын остается в России, осуждая действия матери: «Сын сказал, что я человек, испортивший жизнь нашей семье», - поделилась телеведущая.

Осудила поступок дочери и мать, она считает, что наследница предательница Родины. Сама бывшая редактор Первого канала ранее уже давала понять, что раскаивается в содеянном, но назад пути нет.