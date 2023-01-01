Страшная посылка из Мексики, внутри которой обнаружились человеческие черепа

Мексиканские власти обнаружили посылку с пугающим содержимым: 4 человеческих черепа должны были улететь в США.

Ужасающая посылка направлялась из Мексики в Соединенные Штаты. Четыре черепа обнаружили в мексиканском аэропорту.

Они находились в почтовом отправлении, которое должен был доставить курьер по адресу в Мэннинге в штате Южная Каролина.

Отправлялась посылка из западного прибрежного мексиканского штата Мичоакан. Это место имеет дурную репутацию и считается одной из самых жестоких частей страны.

О страшной находке сообщили местные власти в пятницу. Все четыре черепа были обернуты в алюминиевую фольгу и помещены внутрь картонной коробки.

Согласно заявлению Национальной гвардии, посылка обнаружена в аэропорту Керетаро Интерконтиненталь в центральной Мексике.

Никаких дополнительных сведений об инциденте больше предоставлено не было: неизвестны ни возраст, ни личность отправителя, ни возможные мотивы отправки такой посылки, ни какие-либо данные о найденных человеческих останках.

Как известно, для отправления человеческих останков необходимо специальное разрешение соответствующих служб. К этой посылке указанный документ не прилагался.