Арестович ратует за установление монархической власти в Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ратует за установление в Украине монархической власти.

Происходящее в Украине можно сравнить с "Властелином колец" и возвращением короля, что было бы неплохим сценарий для Украины, заявил советник офиса президента страны Алексей Арестович.

"Должно быть возвращение короля Арагорна. А Украина готова к монархической власти? А я скажу, что единственный способ перебить все московское тут - это объявить монархию здесь. И объявить о собирании земель Рюриковичей. Есть монархия в Великобритании. Хороший пример", - сказал он.

Алексей Арестович привел пример эффективной монархической власти в Испании, Бельгии, а также сильное движение за восстановление монархии во Франции.