Генсек НАТО спрогнозировал долгое противостояние России и НАТО из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к долгому конфликту с Россией из-за Украины.

Страны Запада должны подготовиться к длительному противостоянию с Россией, потому, что она не намерена отказываться от попыток установить контроль над Украиной, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны подготовиться к длительному пути. Москва продемонстрировала, что не готова отказываться от своей задачи по установлению контроля над Украиной", - заявил глава Североатлантического альянса.

По мнению Столтенберга, единственный способ склонить Россию к миру на условиях Украины, это оказание Киеву долгосрочное военной и экономической помощи.