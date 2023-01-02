Генсек НАТО спрогнозировал долгое противостояние России и НАТО из-за Украины
2023-01-02 00:38
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к долгому конфликту с Россией из-за Украины.
Страны Запада должны подготовиться к длительному противостоянию с Россией, потому, что она не намерена отказываться от попыток установить контроль над Украиной, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы должны подготовиться к длительному пути. Москва продемонстрировала, что не готова отказываться от своей задачи по установлению контроля над Украиной", - заявил глава Североатлантического альянса.
По мнению Столтенберга, единственный способ склонить Россию к миру на условиях Украины, это оказание Киеву долгосрочное военной и экономической помощи.
Опубликовано: Максим Алексеев