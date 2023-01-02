Reuters: сотрудник аэропорта в США погиб, попав в турбину самолета

Сотрудник американского аэропорта трагически погиб после того, как его засосало в турбину самолета.

В США сотрудник аэропорта Монтгомери в штате Алабама трагически погиб после того, как его засосало в турбину самолета Embraer E175, сообщило Reuters, со ссылкой на свои источники в Федерации гражданских перевозчиков.

Агентство рассказало, что инцидент произошел в момент, когда самолет находился у выхода на посадку после прибытия из Техаса.

В пресс-службе American Airlines подтвердили факт инцидента, уточнив, что мужчина погиб на месте. Подробности инцидента не разглашаются.