Госпогранслужба Украины подсчитала общее количество воздушных тревог в 2022 году
2023-01-02 01:28
Украинская пограничная служба подсчитала, сколько раз звучала сирена о воздушной опасности в 2022 году.
Сигнал воздушной тревоги в Украине звучал 14 870 раз с начала специальной военной операции России, сообщает Государственная пограничная служба страны в своем Telegram.
Ожидаемо, чаще всего с воздушную тревогу объявляли в восточных регионах. На втором месте центральные области, на третьем - Западная Украина, уточнили пограничники.
В столице страны, Киеве сигнал воздушной тревоги звучал 638 раз.
Опубликовано: Максим Алексеев