Госпогранслужба Украины подсчитала общее количество воздушных тревог в 2022 году

Украинская пограничная служба подсчитала, сколько раз звучала сирена о воздушной опасности в 2022 году.

Сигнал воздушной тревоги в Украине звучал 14 870 раз с начала специальной военной операции России, сообщает Государственная пограничная служба страны в своем Telegram.

Ожидаемо, чаще всего с воздушную тревогу объявляли в восточных регионах. На втором месте центральные области, на третьем - Западная Украина, уточнили пограничники.

В столице страны, Киеве сигнал воздушной тревоги звучал 638 раз.