Лула приведен к присяге в качестве президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва был приведен к присяге в качестве президента Бразилии в воскресенье после того, как присягнул перед Конгрессом.

Он сменит 77-летнего ультраправого президента Жаира Болсонару, который покинул страну за два дня до истечения срока своего президентского срока и улетел в США.

Церемония вступления в должность проходила под усиленной охраной. Сторонники Болсонару не раз выступали с протестами и в день инаугурации многие опасались провокаций с их стороны.

На улицах Бразилиа в честь инаугурации был устроен фестиваль, в котором приняли участие более 60 артистов и коллективов.

На президентском церемониале ожидалось до 300 000 человек среди которых 17 глав государств.