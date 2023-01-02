Канада на два года запретила иностранцам покупать недвижимость

Иностранцам запрещено покупать дома в Канаде, начиная с этого воскресенья, в течение следующих двух лет.

Этот запрет призван решить проблему нехватки жилой недвижимости в стране.

Исключения сделаны для беженцев или постоянных жителей, и закон распространяется только на жилые дома в городе, а не на туристические постройки, такие как летние шале.

Эта мера была предложена премьер-министром Джастином Трюдо во время избирательной кампании 2021 г.

Его Либеральная партия выразила сожаление по поводу того, что иностранные инвесторы завышают цены, что затрудняет доступ канадцев к собственности.

