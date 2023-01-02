Группы российских беспилотников атаковали объекты на юге Украины

APS
2023-01-02 07:56

В воскресенье вечером российские вооруженные силы вновь нанесли удары с помощью «беспилотников-камикадзе» по объектам в Украине.

Две группы беспилотников «Герань» были замечены под Николаевом на юге Украины, сообщает госагентство Укринформ. 

«Воздушная тревога, две группы мопедов», — написал в Telegram региональный военный администратор Виталий Ким. 

Из-за шума двигателя беспилотники-камикадзе прозвали «мопедами». На юге страны была объявлена воздушная тревога.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







Новости СМИ2