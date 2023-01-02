Группы российских беспилотников атаковали объекты на юге Украины
2023-01-02 07:56
В воскресенье вечером российские вооруженные силы вновь нанесли удары с помощью «беспилотников-камикадзе» по объектам в Украине.
Две группы беспилотников «Герань» были замечены под Николаевом на юге Украины, сообщает госагентство Укринформ.
«Воздушная тревога, две группы мопедов», — написал в Telegram региональный военный администратор Виталий Ким.
Из-за шума двигателя беспилотники-камикадзе прозвали «мопедами». На юге страны была объявлена воздушная тревога.
Опубликовано: Тарас Медведев