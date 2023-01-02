Зима 2024 станет для Европы более суровой, считает МВФ

Международный валютный фонд предполагает, что следующая зима станет еще более кризисной для Европы и «суровой», заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость наступит», - заявила Георгиева.

Не смотря на энергетический кризис страны Европы вводят эмбарго на российскую сырую нефть, а Великобритания ввела с 1 января запрет на поставки российского газа.