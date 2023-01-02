Майкл Аллен назвал условия прекращения поддержки Украины со стороны США

Советник экс-президента Буша по нацбезопасности Майкл Аллен уверен, что США откажется от поддержки Украины ввиду неэффективности действий ВСУ на фронте.

Ярый антисоветчик Аллен уверен, что США необходимо контролировать расходы, направляемые на помощь Украине.

Для этого он предлагает направить на фронты представителей правительства США, чтобы иметь четкое представление о реальном положении дел.

Напомним, что президент Байден в канун нового года подписал бюджет на 2023 год в котором 47 млрд долларов будет выделено в помощь Киеву, еще 15 млрд евро выделит Евросоюз.