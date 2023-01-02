Иран обвинил США в международном терроризме и намерен довести дело до суда
Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян, сообщил о конкретных юридических процедурах в качестве реакции на операцию «Кодс» в результате которой США убили генерала Касема Сулеймани.
В своем выступлении к 3-й годовщине смерти генерала Касема Сулеймани, Амир Абдоллахиян отметил, что №американцы, и некоторые другие западные страны создают препятствия на пути судебной процедуры».
Но и в таких условиях у Ирана остается немало юридических рычагов, чтобы привлечь ответственных лиц в США за международный терроризм.
«…ответственность за это террористическое убийство лежит на плечах администрации США, и мы будем продолжать процесс подачи нашей жалобы в этом отношении», - отметил глава МИД Ирана.
Напомним, что Иран внес имена 60 чиновников США в «черный список» террористов ИРИ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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