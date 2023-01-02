Издание Daily Mail утверждает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнаружил крупные проблемы в собственной стране, намереваясь оказывать поддержку Украине.

Газета Daily Mail уведомляет, что в новогоднем обращении британский премьер Риши Сунак публично пообещал, что Лондон продолжит оказывать помощь Украине в условиях российской спецоперации. По данным аналитиков DM, позднее Сунак был вынужден вернуться к "ужасающей реальности", обнаружив серьёзные проблемы в собственном государстве.

В частности, главный врач скорой помощи одного из британских городов заявил, что за минувшую неделю 500 пациентов скончались из-за перебоев в электроснабжении больницы. Далее Риши Сунак узнал, что за 2022 год порядка 45 756 беженцев пересекли пролив Ла-Манш, незаконно проникнув в Великобританию.