Daily Mail: обещав помогать Украине, Сунак столкнулся с проблемами в Британии
Издание Daily Mail утверждает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнаружил крупные проблемы в собственной стране, намереваясь оказывать поддержку Украине.
Газета Daily Mail уведомляет, что в новогоднем обращении британский премьер Риши Сунак публично пообещал, что Лондон продолжит оказывать помощь Украине в условиях российской спецоперации. По данным аналитиков DM, позднее Сунак был вынужден вернуться к "ужасающей реальности", обнаружив серьёзные проблемы в собственном государстве.
В частности, главный врач скорой помощи одного из британских городов заявил, что за минувшую неделю 500 пациентов скончались из-за перебоев в электроснабжении больницы. Далее Риши Сунак узнал, что за 2022 год порядка 45 756 беженцев пересекли пролив Ла-Манш, незаконно проникнув в Великобританию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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