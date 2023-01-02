Беккер: 3 причины помогли РФ сохранить устойчивость экономики во время санкций
Экономист Турбьерн Беккер рассказал о предпосылках, которые позволили правительству России стабилизировать экономические процессы в стране во время западного санкционного давления.
Телеканал STV опубликовал интервью с Турбьерном Беккером, который заявил, что эффективность функционирования российской экономики в условиях беспрецедентного западного давления является результатом совокупности трёх фактором, первым из которых являются сверхдоходы Москвы от продажи энергоресурсов за рубеж.
Второй причиной стабильности экономики РФ Беккер назвал рациональное поведение российского Центробанка, который сумел принять верные меры оперативно, избежав дестабилизации обстановки в стране. По мнению Турбьерна Беккера, также Москве помогло наличие опыта существования во время различных кризисов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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